その後、ドル円は１５９円台半ばまで上げ幅を伸ばしている。ＮＹ時間に入ってドル高が強まっており、ドル円も買い戻しが膨らんでいる。 トランプ大統領が２週間の停戦延長に否定的な見方を示していることで、市場の不透明感が増している状況。イランは協議参加をまだ正式に確認してはおらず、トランプ大統領は交渉が失敗すればイランの電力インフラへの攻撃も辞さないと警告している。 市場には悲観的なムードま