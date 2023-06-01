FC町田ゼルビアは現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦している。立ち上がりから押し気味に試合を進める町田は、12分に早くも先制に成功する。 相手DFに相馬勇紀がプレスをかける。これにボグダン・プラニッチが慌てたか、中途半端なバックパス。これを見逃さなかった相馬が、ボールを奪い、すぐさまゴール