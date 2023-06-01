イギリス・ロンドンで、ユダヤ系コミュニティーの関連施設への放火を計画した疑いなどで、21日までに男女8人が新たに逮捕されました。この一連の事件での逮捕者は、23人に上っています。ロンドンでは3月23日、ユダヤ系団体の救急車が放火されて以降、ユダヤ系コミュニティーを狙った事件が相次いでいます。新たに逮捕された8人のうち7人は、20代から50代の男女で、放火を計画した疑いが持たれています。残る1人は、4月17日にイスラ