少女に現金を渡す約束をし、みだらな行為をした罪などに問われた、元警察官の男の初公判で、検察は懲役5年を求刑しました。 【写真を見る】少女にみだらな行為をしたなどの罪 三重県警・元警察官の男 初公判で起訴内容認める 検察が懲役５年求刑 名古屋地裁 起訴状などによりますと、三重県警の元警察官、金丸昂太郎被告（30）はおととし10月、和歌山市内のホテルで、16歳未満と知りながら、当時14歳の少女に現金3万円を渡す約束