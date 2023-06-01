持続可能な飲食店へ。店と客をつなぐ新たなテクノロジー。キーワードは「客の声」でした。一時、年間200店出店するなど一世を風靡（ふうび）したステーキチェーン「いきなり！ステーキ」。大量閉店など苦境に立たされた時期を越え今、新たなビジネスモデルで回復基調に。その一端を担っていたのがAIを活用したアンケートサービスでした。東京駅直結の商店街ヤエチカに入る「いきなりステーキヤエチカ店」。その店内に置かれてい