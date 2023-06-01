NY株式21日（NY時間12:08）（日本時間01:08） ダウ平均49410.03（-32.53-0.07%） ナスダック24382.64（-21.75-0.09%） CME日経平均先物58900（大証終比：-440-0.75%） 欧州株式21日GMT16:08 英FT100 10498.09（-110.99-1.05%） 独DAX 24270.87（-146.93-0.60%） 仏CAC40 8235.72（-95.33-1.14%） 米国債利回り 2年債 3.775（+0.054） 10年債 4.292（+0.041） 30年債 4