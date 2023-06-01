◇ア・リーグレッドソックス8―6タイガース（2026年4月20日ボストン）レッドソックスの吉田が4試合ぶりの先発で今季初めて4番に入り、2安打で存在感を示した。3―3の7回は中前打から決勝の本塁を踏み、8回も左前打から生還して3連敗を免れる勝利に貢献した。打率・324を残すなど好調を維持しながら、開幕22試合を終えて先発出場は9試合のみ。地元メディア「ボストン・インジェクション」は「アレックス・コーラ監督に