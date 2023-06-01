◇ナ・リーグドジャース12―3ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）今季限りで引退するドジャースの37歳ロハスが今季1号を含む3安打の活躍で通算1000安打を達成した。2回の左越え決勝ソロで王手をかけ、4回無死一塁からの左前打で到達。ガッツポーズしながら一塁へ走った。14年6月の初安打も同じクアーズ・フィールド。「自分にとって特別な場所。デビューもここだった。本当に感慨深い。一生大切にしたい」とかみしめ