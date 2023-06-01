◇ナ・リーグカブス5―1フィリーズ（2026年4月20日シカゴ）カブスの鈴木は5回1死一、二塁の好機に代打で出場して空振り三振に倒れた。DHに残り、8回の2打席目は四球で出塁。17日のメッツ戦を最後に3試合続けて安打は出ていない。一方でチームは6連勝。3勝目を挙げた元ソフトバンクのレイは「味方の好守に鼓舞された」と仲間を持ち上げた。3回の攻撃中には遊撃後方にガチョウが降り立ち、左前打に驚いて飛び去るひと幕