◇ア・リーグブルージェイズ5―2エンゼルス（2026年4月20日アナハイム）ブルージェイズの岡本は6回の三遊間への打球が遊撃手の好守に阻まれる不運もあって3試合ぶりの無安打に終わった。三塁守備では初回にネトの強烈な打球をそつなく処理。「守備は守備、バッティングはバッティング、走塁は走塁で（それぞれ）頑張りたい」と前を向いた。前日の試合後はフェニックスからのチャーター機が機体トラブルで飛べず、約6時