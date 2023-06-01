22日午前1時18分ごろ、青森県、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、青森県の八戸市と五戸町、それに青森南部町、岩手県の宮古市、山田町、釜石市、住田町、大槌町、盛岡市、それに八幡平市です