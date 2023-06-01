◇ナ・リーグドジャース12―3ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャース新加入の守護神ディアスが右肘痛で負傷者リスト入りした。遊離体の除去手術を受ける予定で、復帰はシーズン後半の見通し。開幕から7試合で1勝0敗4セーブ、防御率10・50だった。ロバーツ監督は「トレーナーと話をして、肘に違和感があると感じた。先手を打つ形で対応したかった」と説明した。昨年ポストシーズンで救援を担った佐々木のブルペ