「大谷ルール」を巡って舌戦が起きた。カブスのクレイグ・カウンセル監督が「奇妙」と不満を漏らしたと20日（日本時間21日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。開幕から8月末までベンチ入り26人のうち投手の登録が13人に限られる中、二刀流登録の大谷がカウントされないドジャースは実質14人の投手を運用できる。カウンセル監督は「理解できない。特定のチームだけが恩恵を受けている。奇妙なルールだ」と