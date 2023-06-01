イオンは4月24日、「イオン フランスフェア‐ボンジュール・フランス2026」をイオン、イオンスタイル、マックスバリュなど、グループ24社・約4,600店舗で開催する。イオン フランスフェア‐ボンジュール・フランス2026同フェアは「イオンで楽しむ南フランス。地中海からピレネーへ、五感を刺激する旅。彩り豊かなオクシタニー(フランス)大発見フェア」をコンセプトに、在日フランス商工会議所のプロジェクト「ボンジュール・フラン