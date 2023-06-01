ファミリーマートは4月20日、「理想の新生活と現実に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年4月9日〜4月10日、20代〜60代の男女600名を対象にインターネットで行われた。あわせて、おうち料理研究家・みきママが推奨する「朝食術」に加え、忙しい朝の食生活をサポートする「ファミマル」の1週間献立を紹介している。忙しい朝でも美味しく手軽に食生活が整う、ファミマルの1週間献立○新生活「食生活」への意識高まるも実