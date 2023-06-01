ユニクロは4月24日〜5月7日まで、「ユニクロゴールデンウィークキャンペーン」を実施する。ユニクロゴールデンウィークキャンペーン○1万円以上購入でバッグ&ポーチをプレゼント4月24日〜4月27日の4日間、税込1万円以上の購入者限定で、メッシュトートバッグ&保冷ポーチセットをプレゼントする。店舗では毎日先着、オンラインストアでは毎日抽選となる。トートバッグは涼しげなメッシュ素材で、サングラスをかけられるフッ