◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・福島は「7番・左翼」で先発し、走攻守でハッスルした。2回2死の第1打席で左前打すると、続く坂本との間でランエンドヒットを成功させ、左前打で一塁から長駆生還。守備でもフェンスにぶつかりながら邪飛の捕球を試みるなど、随所に魂を込めた。5回2死満塁では押し出し四球でプロ初打点もゲットし「打席の中でも選べたので良かった」。大敗に笑顔はなかったが、確か