◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・茨木が自身2連勝を狙う。22日のDeNA戦に先発。キャッチボールやショートダッシュなどで調整した右腕は、プロ初先発初白星を挙げた9日ヤクルト戦に続き、白星を手にする。「（前回は）自分の世界というか。集中して入れたので。今回も自分の投球をしていきたい」横浜スタジアムのマウンドは初めて。この日の試合前練習ではマウンドを入念に確かめた。「投げやすそう