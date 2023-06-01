◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・嶋村がプロ初安打を放った。4点を追う8回先頭、坂本の代打で登場すると伊勢から右前打。カウント1―2からの5球目、132キロの外角低めカットボールに食らいつきバットの先で拾った。「来た球を打とうと。抜いた球をうまく反応できた。記念のボールは親にあげようかと思います」。3得点の足がかりとなり、間違いなく流れを変えた。8回裏にはそのまま守備にもつき、初