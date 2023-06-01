◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）「投壊」で阪神・藤川監督の監督通算100勝はお預けになった。同点に追いついた7回に送り込んだモレッタが大誤算。押し出し四球を含む3四球と1安打で、1死も取れずに降板し、この回4失点の元凶になった。8回に1点差に追い上げたのもつかの間、その裏に湯浅、岩貞が大崩れした。「5回に追い越されたのかな。その後は同点までだったらね。なかなかそうなると…。もう一歩越