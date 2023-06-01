◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神は21日、DeNAに藤川球児監督政権下ではワーストとなる16失点を喫し、敗れた。ただ、佐藤輝明内野手（27）が、9得点を挙げた打線を引っ張る3安打3打点。この3本の安打は全て二塁打で、今季これで21試合で12二塁打。年間では81本ペースで、01年に谷佳知（オリックス）がつくった日本記録シーズン52本（136試合）を超える日本記録ペースで二塁打を打ち続けている。佐