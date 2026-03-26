クリスピー・クリーム・ドーナツから、母の日に向けた限定ドーナツが登場♡2026年4月29日（水）～5月10日（日）の期間、全国の店舗にて販売されます。感謝の気持ちを“おいしい笑顔”で届ける、ストロベリーが主役の華やかなラインナップ。見た目も可愛くギフトにもぴったりな、今だけの特別なドーナツをチェックしてみて♪ 笑顔を届ける限定ドーナツ2種 ストロベリ&