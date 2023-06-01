◇セ・リーグ阪神9―16DeNA（2026年4月21日横浜）阪神はブルペンが総崩れの中で、工藤がしっかりと持ち味を発揮した。6回に2番手で登板し、林を空振り三振、三森を一ゴロに封じると、誕生日弾でノッていた牧からもフォークの連投で空振り三振。結果的にこの日、唯一の3者凡退を決めた。「1本のヒットで流れが変わる試合だったので、3人で切れたのは良かった。でも満足せずにこれからもやるだけ」19日の中日戦（甲子園）