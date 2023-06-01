アメリカとイランによる2回目の対面協議の開催に向け、仲介するパキスタンの情報相は、イランの代表団派遣について「正式な回答を待っている」としたうえで、停戦が失効する前にイランが参加を決めることが「極めて重要だ」と訴えました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた対面協議は、仲介国のパキスタンが2回目の開催に向け、両国に働きかけを強めています。こうしたなか、パキスタンのタラル情報相は21日、イランが代表団を派