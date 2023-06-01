かつての世界最大の氷山「A23a」が細かく砕け散り、その40年の歴史に幕を下ろすこととなりました。ロシアの北極・南極学術調査研究所は21日、南大西洋のサウスジョージア島沖を漂流し、去年9月まで世界最大の氷山だった「A23a」が細かく砕け散ったと発表しました。99%の面積を失ったということです。JAXA＝宇宙航空研究開発機構によると、「A23a」は、1986年に南極大陸で2番目の規模を誇るフィルヒナー・ロンネ棚氷から分離し、世