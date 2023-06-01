失恋の痛み1人で抱え込んでいませんか。失恋とケアの在り方を見つめ直す体験展示型イベント「失恋ミュージアム」が開催されました。会場の壁に貼られた、たくさんの手紙。全て、好きだった人への気持ちがしたためられています。皆さんにとって「失恋」とは何ですか。22日まで東京・渋谷区で開催されていた「失恋ミュージアム」。“失恋”をさまざまな角度から見つめ直し、“前向きに捉えてもらう”体験展示型イベントです。展示さ