アメリカのトランプ大統領から、FRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に指名されたウォーシュ元理事が議会上院で証言しました。「金融政策に独立性は不可欠だ」と述べる一方、独立性を維持できるかは「FRB自身にかかっている」との認識を示しています。トランプ大統領から、5月15日で任期切れとなるFRBのパウエル議長の後任に指名されたウォーシュ元理事は21日、議会上院の公聴会に出席しました。ウォーシュ氏は冒頭、「金融政策に独