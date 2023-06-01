アメリカのトランプ大統領はイランの指導部に対し、処刑が予定されているとされる8人の女性を解放するよう求めました。トランプ大統領は21日、自らのSNSで「これからアメリカ代表団と交渉を行うイラン指導部へ」と呼びかけ、イランで処刑が予定されているとされる8人の女性について、「彼女たちの解放を心から求める」と投稿しました。そのうえで、「女性たちに危害を加えないでください。これは交渉の素晴らしいスタートとなるだ