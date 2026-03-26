韓国人デザイナーが手がける【rokh（ロク）】と【GU（ジーユー）】のコラボレーションアイテムが今季も登場。毎シーズン、注目を集めているコレクションで、ひとクセあるデザインが楽しめるラインナップに仕上がっています。今回はその中から、最旬デニムアイテムをピックアップしました。スタッフさんの着こなしも合わせてチェックしてみて。 ペプラムデザインで差がつくデニムジャケット