浦和のマチェイ・スコルジャ監督（５４）が、今季限りで退任することが２１日、決定的となった。浦和は１８日のアウェー鹿島戦に０―１と敗れ、６連敗（ＰＫ負けの２試合含む）で東地区の７位に後退。首位鹿島と勝ち点差は１７と広がり、クラブは来季の監督交代を決断した。今季の残り試合は、スコルジャ監督が指揮を取る予定だ。この日の公開練習で取材対応した堀之内聖スポーツダイレクターは「当然、こういう結果だと（監督