「ロッキーズ３-１２ドジャース」（２０日、デンバー）ドジャースが１試合５本塁打を含む１５安打１２得点の逆転勝ちで、連敗を２で止めた。大谷翔平投手は４打数１安打１盗塁で、連続試合出塁記録を「５２」に伸ばした。試合前、大谷は菅野のもとへあいさつへ向かった。すると深々と頭を下げて腰の角度は何と９０度。思わずベテラン右腕も驚きのしぐさを見せた。その後、２人で握手をかわし談笑。３月の侍ジャパンでチー