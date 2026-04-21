マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、アーセナルとのタイトルレースについて言及した。21日、イギリスメディア『BBC』が同指揮官のコメントを伝えている。マンチェスター・Cは19日に行われたプレミアリーグ第33節で首位アーセナルと対戦。ラヤン・シェルキのゴールで先制するも、GKジャンルイジ・ドンナルンマのミスからカイ・ハヴァーツにすぐさま同点弾を許してしまう。それでも、65分にアーリ