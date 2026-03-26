ミスタードーナツから、思わずクセになる新食感ドーナツ「サクぽふん」が登場♡外はサクサク、中はふんわり軽やかな“ぽふん”食感が楽しめる新しい一品です。シンプルながら奥深い味わいで、毎日のご褒美やちょっとしたティータイムにもぴったり。期間限定の特別な味わいをぜひチェックしてみてください♪ サク×ぽふんの新食感とは？ 「サクぽふん」は台湾ドーナツをヒントに開発され