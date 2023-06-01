母の日や父の日の贈り物は、物価高の影響を受けにくいという調査結果です。皆さんは母の日と父の日の予定はありますか。調査会社インテージの調査では、「5月10日の母の日に何かする」と答えた人は64.6％、「6月21日の父の日に何かする」と答えた人は57.6％でした。母親と父親が子どもにしてもらえるとうれしいこととして最も多かったのは、いずれも「ありがとうと感謝を伝える」こと。「家族で過ごす時間」も母親と父親ともに上位