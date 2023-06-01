【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は２１日、制裁対象となっている無国籍のタンカーに対し、インド太平洋軍の管轄海域で立ち入り検査を行ったと発表した。「イランを支援する制裁対象の船舶を取り締まっていく」としている。ＡＰ通信は米当局者の話として、現場はインドと東南アジアの間にあるベンガル湾で、タンカーはイラン産石油を積載していたと報じた。