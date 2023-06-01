【Amazonセール：ハシレ！エンピツケズリ！】 開催期間：4月22日～5月3日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、プラスの車型鉛筆削り「ハシレ！エンピツケズリ！」のセールが実施されている。開催期間5月3日23時59分まで。 「ハシレ！エンピツケズリ！」は車を走らせると鉛筆が削れる、子どもの好奇心をくすぐる鉛筆削り。力をかけやすいフラットトップで、削り終わりを