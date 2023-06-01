◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年4月22日マツダ）広島はプロ16年目、33歳の中崎翔太が好調ヤクルトの前に立ちはだかった。1点リードの9回にマウンドへ。守護神は岩田、赤羽、代打・宮本を3者連続空振り三振で締め、今季3セーブ目を挙げた。16〜18年のチームのリーグ3連覇では守護神として君臨。今季は7年ぶりのセーブを挙げるなど奮闘を続けている右腕は「毎日必死にやるだけ」と力強かった。