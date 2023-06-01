ガールズバーの従業員の女性に売春をさせた罪に問われている従業員の女に、検察側は懲役1年6カ月などを求刑しました。東京・池袋のガールズバーの従業員・田野和彩被告（21）は店長の男と共謀し、従業員の女性（当時27）をGPSで監視した上で売春行為をさせた罪に問われています。裁判で検察側は「店長に従属的だったが犯行は非難されるべき」として、懲役1年6カ月・罰金30万円・追徴金20万円を求刑しました。最後に田野被告は「二