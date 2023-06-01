きのう（21日）午後11時59分ごろ、鳥取県、島根県、岡山県で最大震度1を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、鳥取県の米子市、鳥取南部町、日南町、それに鳥取日野町、島根県の松江市、安来市、雲南市、それに奥出雲町、岡山県の新見