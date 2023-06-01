通信業界を中心に活躍するライター4人による「スマホ会議（仮）」。今回はKDDI子会社で発生した不正取引や、FOMA停波といった業界ニュースについて話し合っていきます。 架空計上に気が付いた会長の鋭い眼 佐藤 3月31日にKDDIが子会社のビッグローブとジー・プランが関わる広告事業における不正還流取引について、特別調査委員会の調査報告、KDDIグループとしての対策や今後の方針を発