MagSafe対応のスマートフォンホルダーをたびたび探している俺。そしてたびたび購入している。実用性が高いと感じられる製品を買っているが、俺的に「これは完璧！」と満足できるMagSafe対応スマートフォンホルダーには出会えていない。 だが!!!しかし!!!俺的に「完璧に近い」と思えるMagSafe対応スマートフォンホルダーに大遭遇!!!そして買った!!!とてもイイので追加購入した