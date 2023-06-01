AIコーディング、バイブコーディングで大人気のClaude Code。立ち上げると必ず目にするのが「Clawd」という名前の謎のキャラです。正体は一応「カニ」らしいのですが、タコっぽくもあり、エイリアンっぽくもあり。でも、どっちにしてもカワイイヤツです。 そんなClawdの公式ステッカーが登場したとのことで、ゲットしてみました。海外のグッズ通販サイトから購入でき、1枚5ドルから。ただ、それだと割高