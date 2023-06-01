自民党は21日、政治制度改革本部の会合を開き、今年2月の衆議院選挙を振り返り、現在の小選挙区比例代表並立制の改善点などを確認しました。来月中にも選挙制度に関する党としての意見を集約する方針です。自民党は21日、選挙制度や議員定数削減などについて話し合う政治制度改革本部の会合を開催し、小選挙区比例代表並立制の改善点について意見を交わしました。出席者からは、2月の衆議院選挙で自民党が名簿不足によって議席を他