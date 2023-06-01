【1/700 FH53 日本海軍重巡洋艦 鈴谷(昭和19年/捷一号作戦)】 4月22日 出荷開始 価格：5,390円 フジミ模型は、プラモデル「1/700 FH53 日本海軍重巡洋艦 鈴谷(昭和19年/捷一号作戦)」の出荷を4月22日に開始する。価格は5,390円。 本製品は、最上型3番艦「鈴谷」の昭和19年10月捷一号作戦（レイテ沖海戦）時をモチーフにした、接着組立と塗装を必要とする未塗装キット。ス