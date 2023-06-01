【TF-14 A/M+ “フェイ・イェン [ファイナル 14 スペシャル] ビビッド・シンデレラ”】 4月22日 出荷開始 価格：5,280円 ハセガワは、プラモデル「TF-14 A/M+ “フェイ・イェン [ファイナル 14 スペシャル] ビビッド・シンデレラ”」の出荷を4月22日に開始する。価格は5,280円。 本商品は、ゲーム「電脳戦機バーチャロン」シリーズに登場するバーチャ