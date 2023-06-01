【1/24 ISD14 シビックタイプR 二宮大輝】 4月22日 出荷開始 価格：3,300円 フジミ模型は、プラモデル「1/24 ISD14 シビックタイプR 二宮大輝」の出荷を4月22日に開始する。価格は3,300円。 本製品は、「頭文字D」に登場する、東堂塾の実力者である二宮大輝の愛車「シビックタイプR」をモチーフにしており、シャーシはシビック専用金型パーツを採用。車高や