【Amazon：Holy Stoneドローン セール】 開催期間：4月22日0時～4月26日23時59分 HS175D-RID Amazonにて、Holy Stoneのドローンがセール価格で販売されている。期間は4月26日23時59分まで。 期間中、リモートIDを内蔵し、ブラシレスモーターを搭載した4K HDカメラ付きドローン「HS175D-RID」や、100g未満の折りたたみ式ドロー