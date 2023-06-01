【Amazon：ケンコー 天体望遠鏡】 セール期間：4月22日～5月5日23時59分 Kenko 赤道儀「NEW Sky Explorer EQ6PRO-J」赤道儀式 自動導入 145531 Amazonにてケンコーの天体望遠鏡「Sky Explorer」が特別価格で販売されている。期間は5月5日23時59分まで。 対象商品には、鏡筒「Sky Explorer SE120A」と赤道儀のセット商品や、ドブソニアン式架台付の反射式望遠鏡「NE