政府は、防衛装備品の輸出のルールを定めた「防衛装備移転三原則」と運用指針を改定しました。これにより殺傷能力のある「武器」の輸出が原則可能となり、安全保障政策の大きな転換となります。高市総理：日本は平和国家として歩んできた。これまでの歩みや基本理念を堅持することに全く変わりはない。