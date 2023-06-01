【Amazon：お菓子詰め合せ セール】 セール期間：4月22日0時～4月22日23時59分 アニマル 15セット Amazonにて、お菓子の詰め合わせがセール価格で販売されている。セール期間は4月22日23時59分まで。 本商品には、ベビースターラーメン、うまい棒（いろいろな味からランダムで1つ）、オリオンラムネ（コーラ、サワー、グレ